Produzione industriale in lieve calo nel Vco

Nel quarto trimestre 2025 il sistema manifatturiero del Verbano Cusio Ossola registra una sostanziale stabilità della produzione industriale, con un leggero segno negativo dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una performance inferiore alla media regionale, che si attesta al +3,5%, e che riflette andamenti differenziati tra i settori produttivi del territorio.
La contrazione principale riguarda la metalmeccanica, in particolare l’industria dei metalli, che segna un calo del 2,8%. In controtendenza, invece, cresce il settore chimica-gomma-plastica, con un +4%, mentre le altre industrie manifatturiere registrano un timido +0,7%. Il fatturato totale si attesta a +0,5%, con una componente estera particolarmente vivace (+11,9%) a compensare il calo della componente interna (-3,1%).
Gli ordinativi interni restano sostanzialmente fermi (-0,3%), mentre quelli provenienti dall’estero crescono lievemente (+1,7%). «Nonostante il dato complessivamente negativo – commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – la dinamica positiva della chimica e la spinta degli ordinativi esteri rappresentano segnali incoraggianti. L’attenzione alla transizione digitale ed ecologica delle imprese rimane centrale per sostenere la competitività del nostro territorio».
Il VCO mostra dunque un quadro manifatturiero prudente, dove la resilienza di alcuni settori chiave e il legame con i mercati esteri costituiscono punti di forza su cui costruire la crescita futura.