Le prime dichiarazioni di Alessandro Bonacci, il nuovo sindaco di Macugnaga

Nella tornata elettorale appena conclusa Alessandro Bonacci (Lista 1 Macugnaga) con 208 voti (52%) ha battuto il candidato Mattia Marone (Lista 2 Makanà Futura) che si è fermato a 180 voti (45%).

Gli aventi diritto al voto erano 520. Votanti 400 (76,925%).

Schede bianche 4 (1%)

Schede nulle 8 (2%).

Preferenze: Stefano Iacchini 31 – Giorgia Burgener 25 – Alessandro Corsi 24 – Eraldo Croce 6

Italo Costantino Hor 8 – Claudio Meynet 21 – Stefano Morandi 8 – Giorgio Ruaro 5 – Paolo Schranz 11

Sabrina Vittore 15.

Il neo sindaco, raggiunto al telefono ha dichiarato: "Sono felice per il risultato ottenuto dalla mia squadra. La Comunità di Macugnaga ha scelto questi protagonisti e io per loro sono come il Mister in una squadra di calcio".

Da dove partirà il vostro lavoro?

"Stasera festeggiamo. Da domani inizieremo il lavoro che sarà incentrato su tre priorità: Famiglia. Impianti e Ordine".

Il primo lavoro da cui comincerà la sua nuova avventura da primo cittadino di Macugnaga?

"La pulizia delle strade"