Il Gruppo territoriale M5S Vco incontra la città: turismo, lavoro e pace al centro del confronto

Giovedì sera 12 marzo, si è svolta l’assemblea pubblica del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle del Verbano Cusio Ossola, a Domodossola, con l’obiettivo di promuovere il confronto con la comunità locale e raccogliere spunti per un eventuale impegno elettorale nella tornata del 2027.

L’incontro è stato aperto dal referente del Gt M5S Vco, Imerio Frattini, che ha illustrato le finalità dei Gruppi Territoriali: rafforzare la presenza del Movimento sul territorio, raccogliere istanze dei cittadini, favorire il dibattito sui temi locali e promuovere iniziative concrete. Tra le attività svolte nel primo anno, Frattini ha ricordato l’interpellanza al Senato sulla “tassa della salute” per i lavoratori frontalieri e un’interrogazione regionale sulla crisi dello scalo merci di Domo II, oltre al sostegno a comitati civili e iniziative internazionali per la pace. La giornata ha visto gli interventi di diversi ospiti del territorio:

Francesco Gairdelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, ha illustrato la situazione turistica dell’Ossola, evidenziando risultati positivi sulla de-stagionalità e sulla permanenza dei turisti e sostenendo l’intenzione per potenziare le risorse e l’inclusione turistica, anche per i portatori di handicap.

Nino Leopardi, segretario del Pd di Domodossola, ha presentato uno studio sulla situazione abitativa locale, evidenziando la mancanza di piani per l’edilizia sociale e proponendo interventi di riqualificazione e recupero di aree dismesse, nel rispetto dei principi di “zero cementificazione”.

Dario Turco, del Comitato Ossola Ferma il Riarmo, ha richiamato l’attenzione sulla presenza di elicotteri militari nei cieli della valle e sull’impegno del Comitato contro il riarmo e a favore della pace, sostenendo iniziative pubbliche e ricorsi legali per la tutela dei principi della Legge 185/1990 e ponendo l’interrogativo se Domodossola sia ancora da considerarsi “Città per la Pace”.

Gianluca Di Biase, del sindacato Or.S.A. Ferrovie, ha approfondito il declino operativo dello scalo merci Domo II, proponendo strategie per rilanciare il nodo logistico e tutelare i posti di lavoro, tra cui agevolazioni tariffarie, revisione della Galleria Elicoidale del Tunnel del Sempione e incentivi alle imprese locali.

L’assemblea ha offerto anche spunti di riflessione sulla Stazione Passeggeri di Domodossola, considerata porta d’ingresso internazionale alla città, evidenziando criticità legate all’accessibilità per persone con disabilità e alla fruibilità complessiva. Tutti gli interventi hanno contribuito a creare un dialogo costruttivo tra cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, fornendo al Gt M5S Vco importanti elementi per valutare una possibile partecipazione a una coalizione progressista e per costruire un programma elettorale condiviso, in vista delle elezioni comunali del 2027.

Imerio Frattini

Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Vco