Casa dolce casa

Che tu voglia arredare una villetta a due piani, recuperare un garage di pochi metri quadri oppure che tu abbia a disposizione solo un piccolo monolocale in periferia, su Internet puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno, dall’arredamento alle decorazioni, così da renderti la tua vita un po’ più semplice. Con il catalogo giusto puoi dare libero sfogo alla tua fantasia, con un’ampia scelta di mobili, materiali di tutte le dimensioni e colori che si adattano ad ogni metratura e ad ogni gusto.

Vuoi trasformare un monolocale in un piccolo ma accogliente nido? Ciò che ti serve, allora, è innanzitutto un bel divano letto multifunzione con contenitori, poi ancora per risparmiare spazio affidati a mensole e scaffali, librerie che possono anche fungere da eleganti separatori tra ambienti, o ancora armadi compatti. Dipingi le pareti in colori chiari, che espandono visivamente lo spazio, e illumina con lampadine dai colori caldi per rendere il tutto più gradevole. Molti sono i trucchi per poter rendere vivibile anche lo spazio più piccolo, e il Ragazzo di campagna di Renato Pozzetto sarà solo un lontano e divertente ricordo.

Se invece hai a disposizione più stanze e vuoi arredarle secondo il tuo stile, che sia hygge, tradizionale o vintage, puoi trovare la soluzione che fa al caso tuo, combinando in modo giocoso i vari tipi di arredi. Ma se ti sembra complicato e hai paura di perderti nel vasto mondo dell’arredamento, allora lasciati guidare dalle cucine componibili già pronte per essere installate ad esempio, oppure dal set di mobili per camere da letto o da bagno e da ufficio. In questo caso devi solo preoccuparti della scelta dello stile, dei colori e dei materiali secondo il tuo gusto, su Internet si può facilmente trovare di tutto, e per ogni tasca.

Anche un bagno piccolo può diventare la tua SPA personale, se ci metti per esempio un bello specchio grande, delle mensole e scaffali (molto carini sono quelli da angolo, che salvano anche parecchio spazio) per contenere profumi e tutto il necessario per il tuo relax. Accendi un paio di candele profumate e la tua musica preferita, e viaggia con il pensiero verso il benessere.

Cicogna in arrivo? Vorresti già che tutto fosse pronto per il piccolo, che la sua cameretta sia bella e accogliente, ma soprattutto sicura e durevole. Online è facile trovare tutto il necessario per allestire la cameretta dei bambini, dalla culla e al fasciatoio al letto a castello, passando per la scrivania che un giorno li vedrà impegnati sui libri.

Ok, ma non dimentichiamo gli esterni! Anche giardino e terrazza richiedono attenzione e cura, pensa per esempio a un bel divano in rattan o in pallet (ora vanno così di moda nei caffè e anche in casa hanno il loro perché, sono economici e ti danno la possibilità di riciclare materiale che altrimenti butteresti), passando per gli ombrelloni fino ai set completi per trasformare il tuo giardino in un piccolo paradiso di relax, dove sorseggiare del buon vino, o in una sede ideale per le grigliate con gli amici. A proposito, in questo caso ti servono anche bracieri e caminetti in argilla, rastrelliere e portalegna, in modo che alle tue serate in compagnia non manchi davvero nulla.

Ecco che finalmente gli interni sono pronti, il giardino è arredato, la terrazza pure, ora non resta che rendere viva la tua nuova casa e riempirla di calore e allegria, godendosi appieno i tuoi nuovi mobili acquistati comodamente online.

