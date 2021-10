Dopo un anno di pausa forzata, tornano i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, appuntamento fisso per i numerosi appassionati che da anni li scelgono, sia per la qualità degli espositori che per le magiche atmosfere natalizie del borgo Bandiera Arancione di Santa Maria Maggiore (VB).

Dopo un'attenta valutazione e la messa a punto di un piano di sicurezza, frutto di un confronto con le autorità competenti, Comune e Pro Loco del capoluogo della Val Vigezzo hanno così scelto di confermare, da lunedì 6 a mercoledì 8 dicembre, la ventiduesima edizione dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore.

Saranno come sempre numerosi gli espositori, accuratamente selezionati, per un mercatino che è ufficialmente tra i più grandi d'Italia: presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, gli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche prodotte con cura e passione in queste terre tra monti e laghi.

È in corso un lavoro minuzioso per l'organizzazione di questa edizione, la prima dopo l'epoca Covid: saranno

rispettate tutte le indicazioni governative per la tutela della salute pubblica in vigore nelle date dell'evento, il percorso di visita sarà ancora più ampio e sicuro, tanto per gli espositori, quanto per il pubblico.

Santa Maria Maggiore sarà ancora una volta in grado di meravigliare i visitatori per la bellezza delle sue architetture e per l'eleganza degli allestimenti e delle decorazioni natalizie nel centro storico. Ad accompagnare e scaldare i visitatori del mercatino ci saranno come sempre le suggestive stufette ricavate nei tronchi d'abete e le tante prelibatezze offerte nei vari punti di ristoro: un “must” il profumato vin brulè o il corroborante caffè vigezzino, in accompagnamento ai golosi stinchéet o alle gustose caldarroste.

A disposizione dei visitatori, per una pausa più confortevole e al caldo, ci saranno i ristoranti del paese e delle località limitrofe (la prenotazione è obbligatoria).

E ancora gli eventi, davvero per tutti i gusti, con esibizioni di bandelle alpine, gruppi jazz, cornamuse e ghironde, gli amatissimi Corni delle Alpi e gli artisti della motosega. Nella serata di domenica 5 dicembre, “Aspettando il Mercatino di Natale”, un evento speciale con animazioni, spettacoli dal vivo e musica per festeggiare l'inizio dei mercatini, anche grazie all'accensione del grande albero di Natale.

Porte aperte nel borgo agli splendidi e singolari musei: il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.

Per raggiungere la Valle Vigezzo in occasione dell’evento è possibile fruire delle corse su prenotazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola e Locarno (CH), dettagli a breve su www.vigezzinacentovalli.com.

Sito ufficiale dell'evento: mercatininatale.santamariamaggiore.info Facebook: https://www.facebook.com/santamariamaggioreturismo/ Instagram: https://www.instagram.com/santamariamaggiorevallevigezzo/