BioDea, prodotti innovativi per un’agricoltura sostenibile con assistenza tecnica qualificata

Il 14 aprile 2020 nasce il gruppo WhatsApp BioDea nord-ovest, 24 giugno 2021 nasce il gruppo WhatsApp Bio-Esperia e 3 luglio 2021, il gruppo Facebook Bio-Esperia Dalla Natura per la Natura.

Bio-Esperia s.r.l. con i suoi prodotti a marchio BioDea promuove grazie a questi canali social la condivisione di esperienze, risultati, filosofia ambientale, negli interessi degli agricoltori, dell’ambiente e dei consumatori.

La scelta aziendale, infatti, è stata quella di andare a stabilire un rapporto diretto con la clientela per diffondere e sviluppare un’agricoltura a zero residui in grado di salvaguardare gli interessi dei produttori, dei consumatori e dell’ambiente, creando reddito ed ottenendo prodotti nutraceutici e sequestrando CO2 dall’ambiente. Il tutto in linea con una filosofia ambientale volta non più a curare le piante ma a renderle più resistenti ai patogeni di varia natura e agli insetti che possono arrecare loro danno, evitando così l’utilizzo di costosi ed impattanti prodotti fitosanitari dannosi per l’ambiente e per la salute umana.

Ecco qui alcune delle domande e risposte e delle testimonianze dai canali social:

Sig. Orfeo Draghi: “Buongiorno, i prodotti BioDea possono avere un effetto long live in post-raccolta?”

Sig. Francesco Barbagli (Fondatore Bio-Esperia): “Si. I prodotti agricoli ottenuti utilizzando prodotti BioDea solitamente hanno un gusto più intenso, un aumento dei valori nutraceutici e si conservano più a lungo. Perché? Perché aumentano gli antiossidanti e di conseguenza la capacità degli alimenti di non subire ossidazioni. Questo lo stiamo riscontrando in moltissimi prodotti: Olio di oliva ad altissimo contenuto di Polifenoli e alfa-tocoferoli (vitamina E), sul basilico, pomodori, cocomeri, grani antichi, etc.”

Risultati eccellenti presso Azienda Ca’Marcanda di Gaja a Bolgheri (Livorno)

Effetti osservati dagli agronomi sono: resistenza a stress abiotici, foglie verdi intense, riduzione di utilizzo del rame, impiego inferiore ad 1 kg ad ettaro per intera stagione senza alcuna manifestazione di Peronospora,

2022 programma anche per applicare il Distillato di legno quale azione di contrasto verso Mal dell’Esca.

Ottimi risultati nei confronti del Mal dell’Esca li abbiamo avuti anche presso Cantina Soave nei vigneti di Corvina e Garganega dati per spacciati che invece ora sono “belli, rigogliosi e pieni di grossi grappoli”, parole che ci scrive l’agronomo!

Ricordiamo infine l’importanza proprio in questo periodo dei trattamenti in vigneto in post-raccolta e a caduta foglie con Distillato di Legno BioDea, fondamentali per favorire la cicatrizzazione delle ferite delle piante impedendo l’ingresso di patogeni e riducendo il potenziale di inoculo degli stessi. Dagli ultimi studi si evidenzia anche un incremento dell’accumulo di amidi nei tessuti vegetali, zuccheri di riserva particolarmente importanti per supportare la pianta contro stress abiotici e che inizieranno poi ad essere trasformati in zuccheri semplici nella fase di pianto e germogliamento della vite, favorendo la vigoria ed il corretto metabolismo e sviluppo della pianta per la stagione successiva. Durante lo sviluppo vegetativo della vite il Distillato di legno BioDea va aggiunto nei consueti trattamenti a base di rame e zolfo diminuendone drasticamente le dosi e permettendo un risparmio economico notevole. Basti pensare che si utilizzano 750 ml di prodotto su 300 litri di acqua per trattare un ettaro di vigneto e che quindi il costo ad ettaro di ogni trattamento è inferiore a 10 euro.

