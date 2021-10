Navigatori satellitari e le nuove avanzate tecnologie per l’orientamento

Nonostante l’avvento di molte tecnologie intelligenti e multitasking, come gli smartphone o gli smartwatch o i tablet, capaci di offrire applicazioni utili all’orientamento, ancora in molti sono gli utenti che invece preferiscono puntare su dei dispositivi esclusivamente dedicati ai viaggi. Si tratta dei navigatori satellitari, ossia dei device collegati direttamente al satellite, in grado di fornire tutte le informazioni necessari per spostarsi in sicurezza. In passato il navigatore satellitare era un dispositivo non alla portata di tutti, molto costoso e delicato. Oggi invece, grazie all’introduzione di nuove tecnologie e alla concorrenza tra le aziende che li producono, fortunatamente il prezzo si abbassato notevolmente.

Acquistare un navigatore oggi, è molto più semplice e conveniente oltre che ad assumere dei vantaggi. Alcuni utenti infatti anziché impiegare il proprio smartphone per orientarsi e navigare, rischiando per di più nella guida, decidono di puntare su modelli multifunzionali. Un navigatore satellitare di fatti è dotato di moltissime soluzioni personalizzate molto più confortevoli e pratiche da usare. Un esempio classico è quello della possibilità di salvare i percorsi abituali, senza dover cercare su Google maps o su altre applicazioni gli indirizzi.

Come ogni dispositivo elettronico, la funzionalità per quello che riguarda il software andrà sempre di pari passo con l’innovazione inerente la parte estetica. I primi dispositivi che fungevano da navigatore digitali erano quantomai ingombranti e poco intuitivi per quello che riguarda le funzioni manuali. I nuovi modelli invece hanno un design accattivante che riesce ad essere assolutamente rapido per quello che riguarda le funzioni durante la guida. È stato più volte acclarato che l’introduzione di comandi vocali, ad esempio, riduce di una consistente percentuale la possibilità di distrazioni pericolose quando si è concentrati nel seguire la strada. Puntare su un navigatore satellitare al posto del cellulare, significa anche non preoccuparsi più della durata della batteria, senza calcolare il vantaggio che si creerebbe ad avere la possibilità di effettuare chiamate in vivavoce senza che la guida interferisca con la conversazione. In commercio si possono trovare moltissimi modelli di qualità ed a prezzi competitivi, ma è spesso proprio questa concorrenza che vi induce ad acquistare un prodotto non consono ai vostri usi. Per questo motivo che abbiamo voluto dedicare una guida all’acquisto, per aiutarvi a scegliere bene. Per spiegarvi bene quali siano le caratteristiche dei modelli più venduti e ben recensiti, dunque, non vi rimane che continuare nella lettura. Dunque come precedentemente affermato, il navigatore satellitare è un dispositivo generalmente utilizzato per orientarsi su spostamenti ignoti, da tutti coloro che per necessità sono obbligati a viaggiare in auto.

Come ogni dispositivo in uso, durante l’anno necessita di aggiornamenti, per cui un fattore importante da valutare è appunto la possibilità di aggiornare sempre le mappe. Un suggerimento pratico è quello di puntare su modelli con caratteristiche tecniche in grado di fornire tutte le informazioni in tempo reale di traffico e degli eventuali autovelox. Altri dispositivi uniscono alla suddetta funzione anche l’utilissima segnalazione di incidenti in tempo reale con il ricalcolo del percorso più agevole per ovviare a questi spiacevoli imprevisti. Ultima considerazione da fare riguarda la batteria. Un navigatore satellitare deve infatti avere una batteria in grado di durare per tutto il viaggio. Molti modelli oltre ad avere una batteria a basso consumo e quindi decisamente validi per percorsi lunghi, vengono venduti già con un alimentatore da auto, facile da collegare in caso di esaurimento. Per concludere la guida e semplificarvi la scelta, abbiamo inserito, di seguito, una lista dei navigatori satellitari più venduti in rete, tenendo in considerazione le soluzioni meglio recensite dal sito www.piuvenduti.it e il miglior rapporto tra qualità e prezzo.