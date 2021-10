Da stazione sciistica a stazione turistica: la Piana guarda con fiducia al futuro FOTO E VIDEO

La Piana di Vigezzo investe nel presente, nell’ottica futura. Gestori e proprietà puntano allo stesso obiettivo: quello di potenziare ulteriormente l’offerta della suggestiva località alpina vigezzina.

E se l’Unione Montana prosegue, come proprietaria, negli investimenti - ultimo in ordine di tempo l’acquisto dello stabile del self-service - la Vigezzo&Friends, società che gestisce gli impianti, fa la sua parte con grande convinzione.

“Dopo una gestione di prova, ora abbiamo un accordo trentacinquennale. L’Unione ha fatto grandi investimenti ma anche noi vogliamo fare la nostra parte con grande impegno, come stiamo già facendo. La Piana – spiega l’amministratore delegato della Vigezzo&Friends, Luca Mantovani – ha notevoli potenzialità di sviluppo, non solo in inverno per lo sci ma durante tutto l’anno, con il dowhill e le biciclette, l’offerta enogastronomica, l’escursionismo. Alcuni numeri? 62mila presenze annuali, mentre le nostre biciclette a noleggio hanno percorso 27 mila chilometri”. Un’opportunità anche di lavoro. “Al momento alla Piana lavorano 30 persone” evidenzia Mantovani.