Un successo il concerto di Laura Marzadori, domani l’esposizione delle pergamene FOTO E VIDEO

Dopo il prestigioso concerto di venerdì sera, del primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Laura Marzadori, cresce l'attesa per l'inaugurazione del rotolo pergamenaceo che documenta nei suoi 24 metri la lunga causa che ha accompagnato la costruzione delle mura domesi. L'appuntamento di domani rientra nel ricco programma redatto dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli e dall'Associazione Culturale Mario Ruminelli per celebrare i 700 anni della edificazione delle mura di Domodossola.

Domenica 24 ottobre, al termine della Santa Messa delle ore 11, la Chiesa Collegiata ospiterà l'attesa inaugurazione del rotolo pergamenaceo che documenta nei suoi 24 metri la lunga causa che ha accompagnato la costruzione delle mura, opponendo la comunità al potere feudale vescovile. Domenica 24 ottobre si terrà anche la presentazione della pubblicazione “La guerra delle mura”.

Le pergamene, conservate nell’Archivio Storico Diocesiano di Novara e per la prima volta a Domodossola, verranno esposte in un'apposita teca nella Cappella della Madonna del Rosario all'interno della Chiesa Collegiata di Domodossola. In questi 24 metri di storia sono trascritti tutti i principali documenti che hanno riguardato nei secoli la Contea dell’Ossola Superiore, concessa nel 1014 dall’imperatore al Vescovo di Novara. Una testimonianza preziosa che sarà visibile da domenica 24 ottobre a sabato 20 novembre, negli orari di apertura della Chiesa Parrocchiale, nello specifico: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 17, il sabato dalle ore 10 alle 15.30, la domenica dalle ore 12.30 alle ore 17.30. L’esposizione rimarrà chiusa durante le celebrazioni religiose.

Si tratta non solo e non tanto della vicenda della controversia stessa, durata alcuni anni e conclusasi nel 1321: questo rotolo rappresenta una vera e propria summa della storia del borgo fino a quell’epoca, una fonte unica per le vicende della Val d'Ossola. Per Domodossola, più che un documento storico, è una vera e propria “icona”.

In occasione di queste celebrazioni per la città di Domodossola e la sua affascinante storia, l'Associazione Culturale Mario Ruminelli ha voluto affidare allo storico Enrico Rizzi la realizzazione di un opuscolo informativo che sarà a disposizione, in distribuzione gratuita, per tutta la durata dell'evento.

Informazioni sulle attività dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli e della Fondazione Paola Angela Ruminelli www.ruminelli.it – www.facebook.com/associazionemarioruminelli – info@fondazioneruminelli.it