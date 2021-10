A Domodossola manifestazione contro il green pass

“Trieste chiama Domodossola risponde”: è il nome-appello della manifestazione contro il Green Pass organizzata a Domodossola da Cittadini uniti per la giustizia e le libertà, il comitato provinciale già promotore nei mesi scorsi di diverse iniziative che mettevano in discussione norme anticovid e regole della campagna vaccinale.

Questa volta nel mirino del comitato c'è il certificato verde, definito “discriminante, arbitrario e vessatorio e che pone le basi per un pericoloso controllo sociale senza garantire la salute pubblica. Un documento -così il comitato- che lede i diritti costituzionali e condiziona il diritto al lavoro”.

Domenica 31 ottobre , dalle 14 alle 17, in piazza Mercato anche Giusy Pace, fondatrice dell'associazione Istanza Diritti Umani Piemonte, Liguria e val d'Aosta nota per una serie di proposte e iniziative fortemente critiche nei confronti dell'obbligo vaccinale per le categorie professionali, in particolar modo per gli operatori sanitari.