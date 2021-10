Don Luciano Mantovani lascia la parrocchia di Montecrestese dopo quasi mezzo secolo

Don Marco Piola Negri, parroco di Crevoladossola, Preglia, Varzo e Trasquera, con il suo coadiutore don Andrea Lovato si occuperanno di accompagnare anche la la comunità di Montecrestese.

La comunicazione è stata data nelle messe dello scorso fine settimana con lettere del vescovo Franco Giulio Brambilla e del vicario generale don Fausto Cossalter.

“Il vostro parroco, don Luciano Mantovani, dopo ben quarantotto anni di presenza a Montecrestese, mi ha presentato la rinuncia alla guida della vostra comunità parrocchiale per ragioni di salute – ha scritto il vescovo rivolgendosi ai parrocchiani di Montecrestese -. Prendo atto di questa sua sofferta decisione e ringrazio di cuore don Luciano per la sua testimonianza sacerdotale che l’ha portato a spendere quasi tutta la sua vita di prete in mezzo a voi e per voi”.

Don Luciano però non lascia la “sua” gente. "Don Luciano mi ha chiesto di poter continuare a vivere a Montecrestese – prosegue il vescovo -; sono ben contento di esaudire questa sua richiesta che gli permetterà, sollevato dalla responsabilità della parrocchia e secondo le sue forze, di continuare, pur in modo diverso, a servire le necessità pastorali delle comunità della zona".

Con questo passaggio di testimone, si allarga il gruppo di parrocchie chiamate a camminare insieme, accompagnate da don Marco e da don Andrea.

"Ora ‘la famiglia’ delle vostre comunità ‘si allarga’ facendo spazio anche alla comunità di Montecrestese e costituendo così un gruppo di cinque parrocchie che camminerà insieme, pur mantenendo l’identità e le tradizioni proprie di ciascuna, per vivere l’unica missione di annuncio e di testimonianza del Vangelo e per nutrire con la grazia dei Sacramenti la vita dei discepoli del Signore Gesù – scrive il vicario generale alle quattro parrocchie già guidate dai due preti -. Questo ampliamento di responsabilità dei vostri sacerdoti comporterà qualche sacrificio da parte di tutti: sarà necessario rivedere gli orari e la distribuzione delle celebrazioni in modo da poter garantire una loro presenza in ogni comunità, e anche voi fedeli sarete chiamati a considerare non solo le celebrazioni nella vostra parrocchia ma anche quelle delle parrocchie vicine".

L’ingresso del nuovo parroco a Montecrestese sarà domenica 14 novembre, mentre la responsabilità giuridica sarà già assunta dal 1° novembre