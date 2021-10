'Ciao.. io esco', parte il crowfounding per il libro di Arianna Giannini

È stato presentato ieri sera al Bar Tati di Masera il primo libro della giornalista Arianna Giannini dal titolo 'Ciao.. io esco'. Si tratta di un romanzo ambientato a Roma, città dove la Giannini ha vissuto per 5 anni e che ha al centro una storia d’amore vissuta tra due mondi paralleli: vi è infatti anche il tema onirico e della fantascienza nonchè quello investigativo.

Il trait d'union di queste tematiche é Vincent Van Gogh che rappresenta un’altra delle passioni della Giannini, ovvero la storia dell’arte. Molti gli spunti dell’autrice che per redigere il testo ha dovuto studiare e prepararsi molto. I titoli da cui ha preso spunto sono 'Follia? Vita di Vincent Van Gogh' di Giordano Bruno Guerri, 'Lettere a Theo' di Vincent Van Gogh, 'Leonardo da Vinci' di Walter Isaacson e 'I sogni. Viaggio nella nostra realtà interiore' di Stefan Klein. Il libro è stato scritto durante il primo lockdown:”Erano anni che ci pensavo e durante quel periodo di stop, ho avuto il tempo e soprattutto il coraggio per decidermi a mettere nero su bianco le mie idee”commenta Arianna.

Il libro, non ancora pubblicato ufficialmente, potrebbe vedere la luce attraverso una campagna di crowfounding: la Giannini ha infatti 100 giorni di tempo per vendere 200 copie del proprio lavoro; a traguardo raggiunto, la casa editrice Bookabook che ha selezionato il suo manoscritto, le metterà a disposizione un editor per elaborare il testo, un grafico per l’impaginazione e la copertina e un agente per la distribuzione nelle messaggerie ed online su ubs.it

È possibile acquistare 'Ciao io esco' collegandosi al sito bookabook.it sulla sezione “scopri i libri” oppure collegandosi al link che la Giannini sta promuovendo sulle sue pagine social; il costo del libro cartaceo è di 15 euro mentre l’ ebook costa euro 6,99.

“Scrivere mi fa sentire viva e felice, non pensavo di farcela” conclude Arianna Giannini che confida nei lettori per coronare il suo sogno.