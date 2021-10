Bannio, ultimato il primo lotto della strada dell'alpe Provaccio

Sono terminati i lavori del primo lotto della strada che dall’alpe Balmo sale a Provaccio. Si tratta della pista forestale a servizio del bosco in località Provaccio, Loro e Rausa. Un intervento in totale per oltre 373 mila euro. La pista è nata su iniziativa del Consorzio nato proprio per valorizzare l’area montana banniese. Il Comune, che ne fa parte, ha sollecitato il Consorzio a trovare finanziamenti per realizzare l’opera che permetterà di raggiungere anche Provaccio, dove una volta esistevano gli impianti sciistici. Alcune strutture, ormai arrugginite per il trascorrere degli anni e per l’abbandono, sono ancora in piedi nonostante gli impianti siano dismessi da oltre 25-30 anni.