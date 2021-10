Il maltempo ferma la Sagra Mele e Miele

È stata annullata l’edizione speciale di MeleMiele, la storica sagra di Baceno (VB) che presenta da oltre trent’anni le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio, in programma il 31 ottobre e 1^ novembre nella rinnovata veste di Sagra di strada, pà la veja.

Le previsioni meteo annunciano infatti tempo piovoso sia domenica sia lunedì, ed essendo la versione 2021 di MeleMiele interamente all’aperto non esistono le condizioni per poter svolgere l’evento secondo il programma stabilito.

Unico evento confermato, svolgendosi al chiuso, è il concerto d'organo in programma domenica 31 ottobre, ore 20.45, con il M° Roberto Olzer presso la Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio a Baceno; un’ottima occasione per ascoltare gli avvolgenti suoni di questo strumento unico della scuola organistica svizzera, affidato alle sapienti mani di un artista di livello internazionale come il Maestro Olzer. Sono inoltre confermati i menu e i piatti proposti dai ristoranti della zona con l’iniziativa “A Tavola d’Autunno”: si tratta di Bar Pizzeria Fattorini (Baceno), Locanda del Sasso (Maglioggio di Crodo), Albergo Vecchio Scarpone (Baceno), Ristorante Pizzeria Cistella (Croveo di Baceno), Ristorante Borgo Molinetto (Crodo), Albergo Edelweiss LareSpa (Viceno di Crodo), Ristorante Del Ponte (Piedilago di Premia).

“Ci spiace molto dover annullare la Sagra 2021. – spiegano dal Comitato Organizzatore – Resta comunque un lavoro importante, realizzato con il desiderio di ripartire con entusiasmo dopo la pausa forzata dovuta al COVID, nei confronti dei contatti nel territorio, degli espositori e di tutti gli appassionati che ci hanno sempre seguito e scelto in trent’anni di sagra. Il nostro è un arrivederci con fiducia al 2022”.