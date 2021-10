La comunità parrocchiale domese ha salutato don Riccardo Zaninetti FOTO

Dopo sette anni la parrocchia domese ha salutato questa mattina con affetto, riconoscenza e commozione don Riccardo Zaninetti. Il coadiutore del parroco, impegnato nell'oratorio domese, su mandato del vescovo, si è trasferito a Pallanza dove ricoprirà l'incarico di parroco.

A salutare don Riccardo c'erano i fedeli della parrocchia, i collaboratori, molti ragazzi, il gruppo folk di Domodossola, il coro parrocchiale e il sindaco Lucio Pizzi con la sua giunta. Il parroco don Vincenzo Barone si è soffermato sull'amicizia che lo lega a don Riccardo. “La nostra amicizia – ha detto - ci ha visto condividere piccole grandi cose di ogni giorno per amore di questa comunità, per amore dell'oratorio. Grazie per quello che sei stato per i ragazzi. Caro don Riccardo abbiamo giocato insieme una bella partita, oggi dico grazie non a un coadiutore e a un confratello ma ad un amico con cui condivido un dono grande che è quello della fede”.

Don Riccardo emozionato ha ringraziato le persone incontrate in questi sette anni, ha ricordato oltre a don Vincenzo, i parroci dell'Ossola, i bambini, i ragazzi, i rappresentanti delle istituzioni, i collaboratori e ha citato l'esperienza vissuta a Cracovia alla Giornata Mondiale della Gioventù. E' quindi seguito un intervento da parte di una collaboratrice della parrocchia. Al termine vi è stato il simbolico passaggio di consegne nella guida dell'oratorio da don Riccardo al diacono don Giacomo Bovio e la consegna dei doni. A don Riccardo è stata donata una bicicletta, che il sacerdote ha subito voluto provare, e un computer. Il sindaco ha donato a don Riccardo un libro su Domodossola e anche il gruppo folk gli ha dato un omaggio. La festa di ringraziamento è quindi proseguita in oratorio.