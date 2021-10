Le messe per Ognissanti e i defunti

Il ricordo e la preghiera per i defunti sono i grandi gesti di carità che si possono compiere nei prossimi giorni. A causa della pandemia, la Chiesa ha allargato il periodo dell'indulgenza plenaria per i defunti non più solo dall'1all'8 ma per per tutto il mese di novembre.

Gli orari delle messe delle festività di Ognissanti e Defunti.

Le messe al cimitero il 1 novembre a Domodossola saranno alle 15 e a Villadossola alle 14.30. Questi poi gli orari di tutte le celebrazioni del 1 Novembre. A Domodossola in Collegiata il 1° Novembre Messe alle 8, alle 11 e 18. Alle 15 Messa al cimitero cittadino. Il 2 Novembre alle 7,15 Messa alla Madonna della Neve. Alle 8,30 Rosario in Collegiata. Alle 9 Messa in Collegiata Alle 17,30 Rosario. Alle 18 Messa Alle 20,45 Rosario. Al Badulerio 1° Novembre Messa alle 9,30. A Bognanco San Lorenzo il 1° novembre Messa alle 10 e benedizione al cimitero. Il 2 Novembre Messa alle 14,30. A Bognanco San Marco il 1° Novembre Benedizione al cimitero alle 15. A Vagna il 1° Novembre Messa alle 10,30 e benedizione al cimitero. A Monteossolano il 1° Novembre Messa alle 14,30 e benedizione al cimitero. A Cisore Domenica 31 ottobre alle 16 Messa e benedizione al cimitero. Alla Cappuccina 1° Novembre Messe alle 9 - 10,30- 17,30. Alle 15 Messa al cimitero cittadino. Il 2 Novembre Messe alle 8,15 e 17,30. Al Sacro Monte Calvario il 1° Novembre alle 10 e 16,30 Messe in Santuario Alle 14,30 Messa al cimitero. Il 2 Novembre alle 10 Messa al Calvario e benedizione alla Cappella del Paradiso. Alle 20,30 Messa a Gabi Valle per tutti i defunti.A Villadossola Lunedì 1° Novembre, Tutti i Santi. 9.00 alla Noga; 10.30 al Villaggio; 14.30 Cimitero di Villadossola, 18.00 (Cristo Risorto). Martedì 2 Novembre commemorazione di tutti i defunti: 9.00 alla Noga; 10.30 a Tappia con benedizione cimitero; 17.00 al Villaggio; 18.00 alla chiesa Cristo Risorto. A Crevoladossola Lunedì 1° Novembre, Tutti i Santi. Parrocchia SS. Pietro e Paolo alle ore 9,55; Parrocchia SS. Stefano e Antonio Abate Preglia - ore 11,05 - 20,30 Rosario in Chiesa; A Caddo - ore 8,30 ricordo di tutti i defunti della comunità. Per il 2 novembre, messa al cimitero alle 16 e a Preglia alle 18. A Crevola il 1° Novembre Alle 9,55 Messa. 2 Novembre alle 16 Messa al cimitero. A Montecrestese il 1° Novembre alle 11 Messa. Il 2 Novembre alle 9 Messa al cimitero. A Preglia il 1° Novembre alle 11,05 Messa alle 20,30 Rosario. A Caddo il 1° Novembre Alle 8,30 Messa. 2 Novembre Alle 18 Messa in chiesa.

Il decreto della Penitenzieria Apostolica conferma le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti anche per tutto il mese di novembre.

In questo momento di particolare emergenza sanitaria, la Chiesa ha voluto allargare i tempi e i “requisiti” per potere usufruire di questa grazia, sia per i nostri cari defunti, sia per i defunti in generale. Le condizioni per ricevere l'indulgenza plenaria sono la confessione e la comunione, la visita ad una chiesa e la recita del Padre Nostro e del Credo, la preghiera secondo le intenzioni del Papa la visita al cimitero.