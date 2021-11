La Scuola Sci Macugnaga è pronta al debutto stagionale

Abbiamo incontrato Andrea Iacchini Direttore della Scuola Sci Macugnaga e con lui scambiato qualche informazione relativa alla prossima stagione invernale:

"Finalmente dovremmo avere una stagione bianca regolare. L'inverno è alle porte e i maestri della Scuola Sci Macugnaga non vedono l'ora di iniziare la stagione sciistica.

Per tutti coloro che vogliono sciare, imparare e divertirsi durante l’intero inverno 2021/22 la Scuola Sci Macugnaga offre diversi programmi stagionali sia per bambini/ragazzi sia per adulti. Corsi per tutti i livelli e per tutte le età, sci e snowboard".

Queste le proposte della Scuola Sci Macugnaga.



Ragazzi:

RED TEAM: programma per bambini e ragazzi in cerca di avventura, che vogliono vivere lo sci in modo sano e divertente all’interno di un gruppo e che hanno la passione per questo sport.

RED TEAM PRO: programma focalizzato al miglioramento tecnico ed all'avvicinamento all’agonismo con approccio alle prime gare, senza tralasciare l’aspetto ludico sportivo.

NEW TEAM: programma più soft adatto a bambini dai 4 anni in su, a chi non ha mai messo gli sci e a chi invece è già capace ma vuole comunque migliorarsi sempre in diverse situazioni.

RED RIDER: unisciti ai Red Fox, la crew di snowboard più scatenata che c'è!

Programma mirato alla didattica di base, al perfezionamento della tecnica e all'avviamento all'agonismo, il tutto all’insegna del divertimento.



Adulti:

RED MASTER: programma per sciatori di tutti i livelli che vogliono migliorare la tecnica e il padroneggiamento degli sci.

RED MASTER ELITE: programma per sciatori di livello medio/alto focalizzato al perfezionamento della tecnica in campo libero ed all'avvicinamento all’agonismo con allenamenti in tracciato di slalom gigante.

RED RIDER ADULTI: programma di snowboard per divertirsi insieme, sia per i principianti sia per gli snowboarder di livello più avanzato.