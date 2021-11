Mercatini di Santa Maria, continua incessante il lavoro degli organizzatori

Una nuova via, un percorso ad anello più ampio e sicuro con quasi duecento espositori, l'obbligatorietà del Green Pass e della mascherina, gli eventi e l'inedita anteprima del 5 dicembre (ore 18), le mostre natalizie, la Casa di Babbo Natale, i baby e info point, i parcheggi e le aree camper, gli angoli street food e la nuova ed unica area ristoro al coperto.

“Sono molte le info utili e le novità che abbiamo predisposto per rendere la visita al nostro Mercatino di Natale sicura e piacevole” fanno sapere glki organizzatori che stanno lavorando scrupolosamente su ogni dettaglio per l'attesissimo ritorno dei Mercatini vigezzini.





Il percorso consigliato è il seguente: via Roma, piazza Risorgimento, via Benefattori, piazza Gennari, via Rosmini, via Dante, la nuova via Cadorna, via Rossetti Valentini e via Cavalli.

Se arrivi con i treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, dalla stazione di Santa Maria Maggiore potrai iniziare subito la visita ai Mercatini partendo da Via Cadorna.

I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore sono fruibili liberamente, senza biglietto di ingresso né contingentamenti, ma è obbligatorio essere in possesso di Green Pass valido e indossare la mascherina.

Si sono inoltre concluse venerdì le selezioni per gli espositori della ventiduesima edizione del Mercatino di Natale.