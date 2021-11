Piazza IV novembre al buio, il Comune: ''L'intervento è già programmato'

E’ praticamente al buio piazza IV Novembre a Villadossola. Alcuni residenti si lamentano per la scarsità di illuminazione nella piazza all’incrocio tra via Zonca, corso Italia e la provinciale che sale in Valle Antrona. Luce troppo fioca che non garantisce sicurezza e illuminazione.

Tempo fa un camion aveva demolito anche uno dei pali della piazza, palo che si è piegato e che poi è stato tolto.

‘’Abbiamo chiesto ad Enel Sole affinché intervenga – dice massimo Gervasoni, assessore ai lavori pubblici di Villadossola - . Il lavoro sarà pagato dal Comune: comporta una spesa di 4-5 mila euro di ripristino perché è stato camion a danneggiare la linea elettrica. L’intervento è già programmato’’.