In Vigezzo un corso per l'abilitazione all'uso del defribillatore

Il defibrillatore, uno strumento preziosissimo quando si tratta di salvare una vita. Per questo il Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo organizza un corso per l’abilitazione al’uso, appunto, del defibrillatore, che si terrà venerdì 10 dicembre presso la sede dell’Unione Montana Valle Vigezzo, a Santa Maria Maggiore (dalle 19 alle 23).

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione riconosciuto ai sensi della normativa nazionale in materia. “I posti disponibili sono limitati, 18 in tutto – spiegano dall’associazione – occorre pertanto affrettarsi per le iscrizioni, che sono da formalizzarsi entro il 25 novembre”. Info e prenotazioni: 347.5134373.