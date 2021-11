L'albero di Falcone crescerà nel cortile delle Kennedy FOTO

“Che si moltiplichino gli alberi e si estinguano le mafie”. Ha concluso così il suo intervento il sindaco Lucio Pizzi lunedì mattina intervenendo alla giornata della Festa dell’Albero alle scuole Kennedy.

La giornata, istituita dalla fine del 1800, è stata oggi anche occasione per la piantumazione di due talee, duplicazione de “l’Albero di Falcone” situato all'ingresso dell'abitazione palermitana del giudice assassinato dalla mafia nel 1992.

“Oggi bambini vivete due momenti importanti, uno per lottare contro la crisi climatica e uno per la legalità. Falcone era un uomo straordinario e noi dobbiamo sempre portarlo ad esempio” ha continuato Pizzi.

“Oggi ci fate un dono immenso” ha detto la dirigente Nicoletta Montecchi rivolgendosi ai Carabinieri Forestali intervenuti per la manifestazione. Sono stati proprio i militari a donare le talee. “Tenete acceso sempre il fuoco della legalità” l'invito ai bimbi del Comandante maresciallo Antonello De Carlo, che prima della piantumazione ha parlato alle classi delle Kennedy ripercorrendo la storia della Giornata dell'Albero.

Prima della piantumazione delle talee la dirigente scolastica ha voluto raccontare come il giorno della tragedia di Capaci lei abbia fatto il suo primo esame alla facoltà di Giurisprudenza: “E da allora che ci siamo detti: dobbiamo portare avanti le loro idee, dobbiamo lottare per loro”.

“Sono sicura – ha aggiunto rivolgendosi al maresciallo e al sindaco Pizzi – che i miei bambini sapranno crescere la pianta al meglio. Dai miei bambini in questi due anni a Domodossola ho visto tanto affetto per la città e per il territorio”.

Dopo gli interventi, una rappresentanza di bambini ha piantato con il sindaco e i Carabinieri la talea. La mattinata è proseguita poi con la piantumazione di cinque azalee messe a dimora da tutte le classi delle Kennedy nel giardino della scuola.