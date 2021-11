Il 19 dicembre il Civico Corpo Musicale terrà un concerto in Collegiata

Il Civico Corpo Musicale domese cerca di ripartire dopo lo stop legato legato al lock down si prepara al grande concerto di Natale del 19 dicembre in Collegiata e alla presenza itinerante sfilata per le vie e le piazze della città in occasione dei mercatini natalizi.

La banda ha in serbo anche un dono per la città per diffondere la cultura alla prevenzione, sarà posizionato a breve a sue spese un defibrillatore fuori dalla propria sede in via Rosmini. Un dono di grande importanza per i suonatori e chi frequenta le scuole di musica ma anche che servirà anche a cardio proteggere altre realtà della zona. Nei pressi della sede della banda ci sono la biblioteca Contini e le scuole Milani.

Dall'autunno le prove del Civico Corpo Musicale di Domodossola sono tornate a svolgersi nella sede di via Rosmini, nel rispetto delle norme anti covid, dopo un provvisorio cambio di punto di ritrovo. A giugno di quest'anno infatti alla ripresa delle attività la banda si ritrovava nella tensostruttura della Prateria per garantire il rispetto delle necessarie tutele sanitarie.

“La ripresa non è semplice: più di un anno di inattività lascia il segno – dice il presidente Claudio Giannoni – si sta cercando di coinvolgere nuovamente i musicisti, ma qualche defezione c'è stata. Per questo invitiamo chi fosse interessato a suonare con noi a contattarci tramite i canali social o il nostro sito internet www.musicadomodossola.it o al 3398526779”.