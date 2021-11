Il Comitato della Comunità Walser di Macugnaga organizza, presso la Kongresshaus, alle ore 18.30 di giovedì 25 novembre l’incontro 'Wir Walser' (Noi Walser).

Gli organizzatori propongono questa riunione come “occasione per ritrovarsi in festa tutti insieme e per ricordare quello che negli anni passati è stato fatto da parte di tutti mantenendo vive le nostre radici Walser e per confrontarsi sulle prospettive future, partendo dai vostri preziosi suggerimenti”.