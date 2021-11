Lepri dimissionario, la surroga nel consiglio di venerdì

Alberto Lepri lascia il consiglio comunale di Villadossola. Le dimissioni del consigliere eletto nelle file di Viviamo Villa saranno ufficializzate venerdì sera, nel corso del consiglio comunale convocato per discutere nove punti all’ordine del giorno, tra cui proprio la sostituzione di Lepri e la conseguente designazione del nuovo capogruppo consiliare del gruppo Viviamo Villa, che comprende anche Ivana Bandini.

A sostituirlo dovrebbe essere Elena Bonalumi, la prima esclusa della lista, ma in realtà potrebbe entrare in consiglio il quarto votato, Francesco Squizzi, in passato segretario del Pd cittadino, carica dalla quale aveva dato le dimissioni dopo le elezioni amministrative.

nel 2018 Alberto Lepri era stato il più votato della lista alle elezioni amministrative e nella precedente amministrazione era stato anche assessore al bilancio.