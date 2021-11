Basket, stasera al PalaRaccagni la Cestistica affronta il Galliate

Un altro scontro play-off. Questa sera alle 21:15 al PalaRaccagni la Cestistica chiude il girone d'andata, che finora ha regalato tre vittorie e tre sconfitte, contro Galliate, che in classifica ha gli stessi punti degli ossolani. Una partita fondamentale dunque nell'economia del campionato, anche perchè più si va avanti più si assottigliano i margini di errore.

Lo "Zio" Marchi chiederà ai suoi ragazzi un regalo per i suoi 60 anni appena festeggiati. "Sappiamo che ogni partita è decisiva: Borgomanero a parte, finora imbattibile- le parole dell'ala casertana Donaddio, tornato a dare il suo contributo nel derby vinto con Gravellona- ci sono tante squadre sullo stesso livello che si giocheranno l'accesso ai play-off. Noi possiamo e dobbiamo chiudere l'andata con un successo: non avremo Carusi, fermo un mese dopo l'infortunio rimediato ad Ornavasso, ma ognuno di noi darà il massimo per arrivare all'obbiettivo. Non vogliamo che a fine gennaio la stagione sia in archivio” le parole di Donaddio.