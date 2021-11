Macugnaga, nel pomeriggio l'accensione del grande braciere della comunità

Macugnaga apre oggi i festeggiamenti legati al periodo natalizio. Alle ore 17.00 ci sarà l'accensione del grande braciere collocato in piazza Municipio.

Claudio Meynet e Sabrina Vittore, responsabili del settore Turismo della nuova Amministrazione comunale, hanno voluto introdurre questa novità.

Sabrina Vittore illustra l’avvenimento: "Il grande braciere vuole essere il simbolo attorno a cui si riunisce l'intera comunità macugnaghese composta dai residenti, dai proprietari delle seconde case e dai turisti che scelgono di passare qualche giorno ai piedi del Monte Rosa. Per i popoli di montagna, come i walser, la comunità è parte integrante della famiglia e quindi ha bisogno di un ritrovo comunitario attorno al quale stringersi e ritrovarsi per socializzare trascorrendo piacevoli momenti in armonia e allegria".



Oggi dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ci sarà la prima accensione del grande braciere con la calata in corda doppia.

Dalle ore 14.00 a Pecetto inferiore, "Under Tannu" in Titsch, presso lo storico forno, ci sarà la panificazione e distribuzione del caratteristico e gustosissimo pane di segale sapientemente preparato dagli "Ofe Mandjini", gli uomini del pane nel pieno rispetto delle antiche tradizioni walser.



Si ricorda che Macugnaga ospiterà i tradizionali “Mercatini di Natale” il prossimo 4 e 5 dicembre.