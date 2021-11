Torna il Carnevale Domese: il 4 dicembre la presentazione del Togn e della Cia

Dopo 2 anni di fermo torna lo storico Carnevale di Domodossola. La prima tappa sarà la presentazione dei ragazzi che interpreteranno il Togn e la Cia nel 2022. L’annuncio ufficiale, come di consueto, in una conferenza stampa programmata per sabato 4 dicembre alle ore 19.00 all'Etho Food and Wine in Regione Nosere a Domodossola.

“Durante questi anni non ci siamo mai persi di vista - ha annunciato il presidente Alberto Polacchi - . Ci si vedeva piuttosto in videochat, ma il desiderio di stare insieme non è mai venuto meno”. E proprio nel 2020, in piena pandemia, il Comitato Polenta e Scirjui è stato promotore di un’importante raccolta fondi in aiuto all’Ospedale di Domodossola per dare un contributo concreto in un momento di emergenza sanitaria.

Il Carnevale riparte nella normalità: salvo imprevisti, sarà un edizione come quella a cui i domensi sono abituati, con polenta, salamini, sfilata, matrimonio in piazza del Togn e la Cia. “Non abbiamo optato per grosse novità proprio a causa dello stato di precarietà nel quale viviamo. L’intento è sempre quello di allietare la città con semplicità, energia, positività” dice Polacchi.

I buoni propositi ci sono tutti, confidiamo nel ritorno alle abitudini di sempre.