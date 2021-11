Pari con polemiche tra Varzese e Villa

Pari ‘caldo’ nel derby tra Varzese e Virtus Villa. Un punto anche per l’Ornavassese e il Fomarco, vittoria esterna per la Crevolese. La 12a giornata lascia contente buona parte delle ossolane, eccezion fatta per la Virtus che recrimina per il pari in quel di Varzo. Il 2 a 2 accontenta i granata, rimasti in dieci, e scontenta il Villa che punta l’indice sul direttore di gara ‘colpevole’ di aver assegnato un rigore dubbio ai padroni di casa e di aver chiuso gli occhi su un altro rigore a favore. Ma di questa partita parleremo domani.

Ottimo pari esterno per il Fomarco sul difficile Cannobio mentre coglie un punti anche l’Ormavassese a Comignago. Tre punti li incamera la Crevolese che passa Oleggio.