Sicurezza, gli italiani alla guida sono imprudenti

Gli Italiani alla guida sono imprudenti. È impietosa la fotografia scattata dalla Ricerca Osservatorio Stili di Guida Utenti, presentata nell'ambito del convegno 'Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime' organizzato in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Lo studio analizza i comportamenti di guida sulle strade e autostrade in gestione ad Anas. Analizzato un campione di 6.000 utenti. Dai dati emerge come il 28,38% dei conducenti non allacci le cinture, dato che si alza se riferito al passeggero anteriore (31,87%) e passeggero posteriore (80,12%). Ricordiamo che negli altri Paesi europei dove il 90% degli automobilisti indossa le cinture anteriori e ben il 71% dei passeggeri quelle posteriori.

Indisciplina anche per quanto riguarda i dispositivi di ritenuta per bambini, ben il 49,47% non li utilizza, e per gli indicatori luminosi: il 55,63% non li accende per la manovra di sorpasso o rientro (76,46%)

Infine la “piaga” del cellulare. Un automobilista su dieci (12,41%) utilizza in modo improprio il cellulare alla guida, cifra che balza al 18,06% nella fascia di età 18-40 anni.