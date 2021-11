Stretta sulle scuole, torna la Dad anche con un solo caso di positività in classe

Con un solo caso di un alunno positivo tutta la classe può essere messa in Dad. E' quanto scritto nell'ultima circolare dei ministeri della Salute e dell'Istruzione. Un mese fa era stato applicato il nuovo protocollo che prevedeva con un unico caso di positività in classe, che gli altri alunni venissero subito sottoposti a tampone molecolare o rapido, da rifare poi a distanza di 5 giorni. In quell'arco di tempo i ragazzi potevano continuare a seguire le lezioni in presenza.

Oggi quindi vengono reintrodotte le regole precedenti. La decisione è stata presa visto il forte incremento dei casi di Covid nella fascia 12-19 anni.

Nella nuova circolare ministeriale si legge che “qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato, in via eccezionale e urgente, a disporre la didattica a distanza per l'intero gruppo”. La Dad durerebbe 10 giorni, come previsto per tutti i contatti stretti.