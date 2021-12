'Ethiopia', a Casa De Rodis arte fotografica e artigianato si uniscono alla solidarietà FOTO

Tanto colore a Casa De Rodis dove l'arte fotografica e i manufatti artigianali in questo periodo natalizio si uniscono alla solidarietà. Resterà aperta fino al 9 gennaio la mostra “Ethiopia”curata dalla Collezione Poscio in collaborazione l’Organizzazione di Volontariato Centro Aiuti per l’Etiopia ODV di Verbania e il Lions Club di Domodossola.

Ieri, in occasione dell'inaugurazione della mostra, fuori dallo spazio espositivo i visitatori sono stati accolti da ragazze in costume etiope che hanno dato una dimostrazione della cerimonia del caffè in Etiopia.

Il Centro Aiuti da quasi 40 anni lotta contro ogni forma di povertà in Etiopia, promuovendo sviluppo, istruzione, assistenza sociale e sanitaria ed è sempre in prima linea per aiutare il Paese. “Ethiopia” porta i visitatori in un itinerario ideale, tra gli altopiani del Gurage, il territorio del Wollayta e le colline dell’Oromia attraverso le immagini realizzate dal fotografo Marco Albizzati.

«Collaboro da anni con il CAE ho fatto dei reportage per loro – ha spiegato il fotografo Albizzati – che avevano una valenza tecnica legata ai loro lavori e progetti. Però ho approfittato di questi viaggi per realizzare delle immagini di vita quotidiana etiope, anche fuori dai loro contesti e progetti. Ci siamo confrontati con la responsabile della Collezione Poscio che ha deciso di mettere a disposizione questa splendida location, per un evento che fosse di sensibilizzazione nei confronti del centro aiuti».

«L’Etiopia sta vivendo in questi mesi uno dei più gravi periodi della sua storia - ha detto la responsabile per le adozioni del centro aiuti Giovanna Minoggio - a causa di conflitti interni che stanno amplificando l’emergenza umanitaria causata dal Covid-19, ma soprattutto dalla fame, che rimane sempre la prima causa di mortalità nella popolazione».

L'esposizione aiuta a riflettere sulle condizioni di un mondo lontano, diverso, poverissimo, ma sempre ricco di umanità. L’allestimento di “Ethiopia” propone un centinaio di stampe fotografiche in diversi formati, installazioni creative, tessuti africani e tele wax, manufatti in legno realizzati dall’architetto Riccardo Monte, presente in contemporanea al Collegio Rosmini con la mostra “Sfumature” ; nell'ultimo piano è possibile acquistare oggetti di artigianato etiope.

«La proposta del centro Aiuti ci ha conquistato – ha detto Stella Poscio coordinatrice della Collezione Poscio - e abbiamo condiviso l'idea di far vedere e toccare da vicino questo mondo così distante ma ricco e significativo unitamente alla volontà di dare un contributo alle attività che il centro aiuti da anni svolge in Etiopia ci è sembrata una bella modalità per festeggiare il Natale».

“Ethiopia” non sarà solo un percorso espositivo. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Fotografico La Cinefoto di Domodossola, Marco Albizzati condurrà il workshop solidale “Il bianco e nero” in cui il ritratto fotografico sposerà il tema dell’integrazione. Due le sessioni previste: venerdì 10 dicembre alle ore 17.30 e sabato 18 dicembre alle ore 10. Ethiopia” è realizzata anche grazie al contributo del Lions Club Domodossola Partner dell’evento. Gli orari sono da lunedì a venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13 e 15-19 Chiuso: 25, 26 e 31 dicembre ; 1 gennaio. Ingresso libero www.collezioneposcio.it tel. 347 714 0135 Centro Aiuti per l’Etiopia ODV: info@centroaiutietiopia.it .