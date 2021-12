I vallesani hanno votato per un Cantone senza grandi predatori. L’iniziativa referendaria per consentire l’abbattimento facilitato di orsi, linci, sciacalli e lupi è stata largamente votata dai residenti e ha ottenuto il 62,7% dei consensi. Il messaggio popolare è stato chiaro anche se effettivamente poco potrà cambiare in quanto la legislazione cantonale non si potrà scostare molto dalla legge federale vigente.



Il Canton Vallese ha anche votato sì al 68% alla legge sulla caccia che nel resto della Svizzera è stata bocciata dal 51% dei votanti.



È di pochi giorni fa la notizia del ritrovamento di un lupo morto nei pressi della Riserva Naturale del Bosco di Finges, probabilmente ucciso da un’auto. L’animale è stato recuperato dalla Polizia Cantonale ed inviato a Berna presso “Tierspital”, la clinica per gli animali, al fine di stabilire le cause della morte del predatore.