Nonostante il Covid buon bilancio per il Cai

‘’Vedo i buoni risultati raggiunti dal consiglio direttivo e sono contento perché il Cai è una delle associazioni più importanti della nostra città’’. Chiude così il suo intervento il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani, presente all’assemblea della sezione Cai di Villadossola. Toscani, che conferma d’essere socio del Cai da 32 anni, ha rimarcato anche l’importanza del rifugio Andolla.

Sono stati il presidente Diego Varioletti e il vice Renato Boschi a tracciare un’analisi della situazione della sezione villadossolese mentre il tesoriere Alberto Lepri ha illustrato il bilancio consuntivo poi approvato dall’assemblea. Il difficile momento di pandemia ha visto un piccolo calo di iscritti al Cai di Villa passato dai 1357 soci del 2020 ai 1290 del 2021. Covid che ha fatto saltare alcune attività; il costo delle tessere annuali rimarrà invariato.

Boschi ha ricordato il cambio di gestione al rifugio Andolla. Commenti positivi sono arrivati sia al vecchio che al nuovo gestiore della struttura alpina.

Il bilancio consuntivo 2020 si chiude con un avanzo di oltre 9 mila euro. L’entrata maggiore resta il tesseramento che porta in cassa 43 mila euro, anche se il 65 per cento della quota finisce al Cai centrale. Il Cai ha accantonato oltre 12 mila euro per alcuni progetti e altri 13 mila per le strutture: il rifugio Andolla, la sede, la baita a San Giacomo e per alcune opere alpine.

Il sindaco Toscani ha ricordato che l’Unione Montana Valle Ossola interverrà ''nella sistemazione di alcuni punti del percorso della Antronesca, un progetto che è al momento all’esame della Regione''.

L’assemblea si è conclusa con la premiazione dei soci con 50 e 25 anni di iscrizione. Tra i primi ci sono Fausto Basaglia, Fernando Basaglia, Corrado Pallotta, Ferdinando Poscio e Maurizio Tori. Con 25 anni: Stefano Basso, Rosanna Cara, Michaela Castellarin, Giacomo Ghivarelli, Joele Giromini, Massimo Merendoni, Anna Maria Piraglia, Manuele Piretti, Luigi Ravandoni, Giancarlo Tioni, Claudio Tondetta, Paolo Tondetta, Davide Toscani e Damiano Villa.