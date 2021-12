Tra tradizioni e magia a Villette si respirano le antiche atmosfere di paese

Un tuffo nel passato, nella vita semplice dei paesi e nelle tradizioni, passando per le superstizioni e le credenze popolari.

Ha riscosso l’interesse del pubblico presente numeroso a Villette, il pomeriggio culturale organizzato domenica da Comune e Pro loco, in collaborazione con il Cai Vigezzo. Ospite dell’evento lo scrittore ossolano Paolo Crosa Lenz che ha incuriosito gli intervenuti presso la sala consigliare con alcuni dei tanti spunti offerti dal libro di cui è autore, dal titolo “Leggende delle Alpi, il mondo fantastico in Val d’Ossola" (Grossi editore). Frutto di trent’anni di ricerca, la raccolta costituisce un catalogo del mondo fantastico montanaro ossolano, che merita di essere custodita e tramandata.

La narrazione di Crosa Lenz si è anche arricchita da alcune letture di brani del volume a cura della moglie Paola. Un pomeriggio molto interessante che si è concluso con una castagnata in piazza che ha richiamato anche molti turisti presenti in Valle Vigezzo in questi giorni di festa.