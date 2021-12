Sono quasi passati 6 mesi e il palo è ancora lì, pericolante

Sono passati quasi 6 mesi e il palo è ancora lì, penzolante. Solo in Italia ci vogliono mesi per spostare un palo danneggiato e con i fili pericolosamente bassi. Succede a Villadossola, all’incrocio tra via Cardezza e la tangenziale Floreanini.

Il palo è stato danneggiato sei masi dalla gru di una ditta privata. Il problema riguarda soprattutto una famiglia che ha la casa alle spalle del palo, che lo ha segnalato da tempo a Telecom, proprietaria del collegamento. Dovesse succedere qualcosa i mezzi di soccorso – quelli di dimensioni grandi dei vigili del fuoco – non potrebbero passare.

I tecnici Telecom hanno fatto un sopralluogo ma il palo è situato in un terreno privato e i proprietari del giardino hanno chiesto venga sposato fuori dalla loro proprietà. E così il problema richiede tempi italici, ma sei mesi per spostare un palo danneggiato sono già un bel record.