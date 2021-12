Rosaltiora, il programma del week end ed i recuperi dei tornei giovanili

Lungo programma di incontri nel settore giovanile di Rosaltiora, impegnata nei campionati Fipav sia di livello regionale che di livello territoriale ma anche in vari tornei promossi dal Centro Sportivo Italiano del Vco. In Under 16 regionale 81Service Rosaltiora è attesa dalla partita di domenica alle 15.00 contro Isil Almese dopo aver perso il recupero della prima giornata contro Pinerolo, la formazione di Prima Divisione guidata da Andrea Franzini ha perso martedì in casa contro Arona, la Under 18 di Eccellenza Territoriale guidata da Fabrizio Balzano è attesa invece sempre domenica in trasferta contro Lessona la la gara è a rischio rinvio. Ha già giocato anche la Under 16 Territoriale di Marco Matessich, ad Occhieppo è finita 3-2 per la squadra lacuale, dopo il recupero contro Botalla Lessona terminato con una netta sconfitta. La Under 14 di Munny Bertaccini è chiamata domenica al match interno contro CiZeta Biella. Riposa la Under 13 del duo Cova-Annalisa Cottini. Nel tornei del Csi doppia sfida con Villa e Invorio per le due Top Junior , la Under 14 di Emily Velsanto rinvia il match contro Baveno in casa mentre le allieve di Sonia Cottini giocano contro Fantavolley. Di seguito il programma:

RECUPERI

Recupero Under 16 Regionale: 81Service Rosaltiora-Unionvoley Pinerolo 2-3 (23-25, 25-16, 25-22, 21-25, 17-25). Pinerolo è corsara al PalaManzini e si prende due punti…

Recupero Under 16 Territoriale: Rosaltiora-Botalla Lessona 0-3 (18-25, 18-25, 13-25). Sconfitta netta nel recupero per la formazione di Marco Matessich.

CAMPIONATI FIPAV PIEMONTE

Under 16, domenica 12 dicembre, ore 15.00, PalaManzini Verbania: 81Service Rosaltiora-Isil Almese.

CAMPIONATI FIPAV TERRITORIALE

Prima Divisione: Rosaltiora-Pallavolo Arona 2-3 (18-25, 25-14, 21-25, 25-21, 12-15). Va sotto due volte, recupera ma è sconfitta al quinto set la formazione di Andrea Franzini.

Under 18 Eccellenza, domenica 12 dicembre, ore 18.00, Palasport Lessona: Bon Prix Team Volley-81Service Rosaltiora.

Under 16 Territoriale: Occhieppese-Rosaltiora 2-3 (22-25, 21-55, 25-23, 25-15, 9-15). In una innevata Occhieppo colpo esterno per le ragazze di Marco Matessich.

Under 14 Territoriale, domenica 12 dicembre, ore 10.00, PalaManzini Verbania: Rosaltiora-CiZeta Biella.

TORNEI CSI VCO

Csi Under 14: Rosaltiora Verbania-Csi Baveno. Gara rinviata a data da destinarsi…

Csi Allieve, domenica 12 dicembre, ore 17.00, PalaCsi Villadossola: Fantavolley-Rosaltiora Verbania.

Top Junior, venerdì 10 dicembre, ore 20.30, Palestra Ist. Ferrini Verbania: Rosaltiora Verbania-Auxilium Villadossola.

Top Junior, sabato 11 dicembre, ore 15.00, Palestra Comunale Piedimulera: Rosaltiora Piedimulera-Area Libera.