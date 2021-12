Basket, la Cestistica al PalaRaccagni per la sfida col Trecate

Torna al PalaRaccagni la Cestistica, che questa sera alle 21:15 sfida Trecate.

"La classica partita in cui si ha tutto da perdere e nulla da guadagnare” sottolinea nell'imminenza del match il dirigente granata Davide De Tomasi.

"Loro sono ultimi in classifica, senza pressione e quindi con la mente sgombra - prosegue - . Sono intensi, giovani, giocano una pallacanestro molto veloce e atletica. Noi come avviene da inizio campionato abbiamo tre assenze pesanti, vale a dire quelle di Bellia, Carusi e Maglio. Avremo Baldini al 50%, ma non possiamo recriminare e piangerci addosso: abbiamo l'obbligo di conquistare i due punti per continuare il nostro percorso e per rimanere in zona play-off” .