'Locali anni '80', questa sera Tanza presenta al Trocadero il suo secondo libro

Esattamente un anno fa, Tiziano “Tanza” Tanzarella presentava il suo primo libro dal titolo 'Le vasche sul Corso e altri ricordi del cuore', col quale ha superato oltre le mille copie vendute.

Oggi, venerdì 10 dicembre, dalle 21, nel “suo” Trocadero, Tanza illustrerà il suo secondo lavoro dal titolo 'Locali anni '80', che esattamente come il primo testo, racconterà aneddoti, racconti, ricordi, storie di giovani ossolani ormai cresciuti. Rispetto al primo libro, “Locali anni 80” è più corposo, vi sono infatti ben 60 pagine in più. Dove poterlo acquistare lo svelerà Tanza solo questa sera, quando proprio in occasione della presentazione del libro, si terrà una festa con musica anni ’70, ’80, italiana, rock con ingresso gratuito.

“Quest’anno, non essendoci le stesse restrizioni legate alla pandemia, ho voluto fare le cose più in grande” ha commentato Tanza.