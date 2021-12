La Cestistica vince ancora e sale a quota 12 punti

Un altro referto rosa per la Cestistica, che con un ultimo quarto perfetto supera 78-48 Trecate. Non inganni il finale, perchè fino al 30' le due squadre erano a stretto contatto: solamente nell'ultimo periodo, grazie alle giocate offensive e difensive di Donaddio, Domo ha scavato il solco, divertendo e divertendosi.

"Contava vincere, salire a quota 12 in classifica e metterci li a vedere i risultati delle nostre avversarie. Purtroppo la fortuna continua a dimenticarsi di noi, con il nuovo infortunio di Baldini che verosimilmente non avremo nell'ultimo turno pre natalizio sul parquet di Novara. Ma non ci siamo mai pianti addosso- le parole di coach Massimo Marchi- e non abbiamo l'intenzione di cominciare a farlo ora. Voglio ancora una volta elogiare lo spirito di questa squadra, che non si risparmia mai, che non recrimina, che non cerca alibi o giustificazioni anche quando potrebbe farlo. Godiamoci il momento, godiamoci questo filotto di vittorie e vediamo quello che succederà a Novara: l'auspicio è che nel 2022 un po' della malasorte avuta ci venga restituita sottoforma di fortuna".