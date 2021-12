Domenica a Malesco il Natale sarà ‘d’Incanto’

Novità assoluta di quest'anno, la Pro Loco, l'Ecomuseo e il Comune di Malesco vi invitano a scoprire la magia della festa più amata da grandi e piccini, nel borgo durante l'evento “Natale d'Incanto” che si terrà il giorno Domenica 19 Dicembre 2021.

A partire dal mattino verrà allestito un mercato enogastronomico presso Via Stazione (nella stessa area in cui si tiene ogni martedì quello settimanale) dove poter gustare ed acquistare specialità culinarie tipiche come formaggi, confetture, dolci, vino e molto altro.

Nel centro storico invece potrete ammirare le splendide decorazioni natalizie messe a punto dalle donne del paese che, insieme alle lucine installate per l'occasione, regaleranno un'atmosfera da fiaba. Sarà proprio nelle piazzette della parte storica di Malesco che i bambini potranno assistere a spettacoli di magia e di teatro e partecipare a laboratori creativi e a tante attività. La musica della Banda Alpina di Malesco allieterà i presenti, presso la sede di Piazza Pasquaro e il Coro Edelweiss in una delle sale dell'Ex Ospedale Trabucchi.

In Piazza XV Martiri, invece, verranno raccontate fiabe interattive e fra un racconto e l'altro sarà possibile concedersi un momento di ristoro per aperitivo e pranzo (anche d'asporto).

Da non perdere assolutamente l'arrivo di Babbo Natale che giungerà a Malesco, a bordo del trenino bianco e blu, con i suoi aiutanti, già dal mattino. I bambini potranno consegnare le loro letterine speciali, in Piazza Sostine, alle 16, e ricevere in cambio un piccolo regalo. Da non perdere, infine, alle ore 16:30 il momento degli auguri.

In caso di brutto tempo ci potrebbero essere variazioni su orari e programma; per tutta la durata dell'evento si seguiranno le normative anti-covid, attualmente in vigore.

Per le news e il programma dettagliato si consiglia di consultare il nuovo portale turistico della Pro Loco: www.visitmalesco.it