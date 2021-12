Pd e DomoDomani chiedono l’obbligo di mascherina per i Mercatini di Natale

Il gruppo consigliare Pd e DomoDomani scrivono all’Amministrazione per chiedere l’obbligo di indossare la mascherina durante i mercatini di Natale:

In vista dell'imminente svolgimento dei ‘Mercatini di Natale’ a Domodossola, evento che richiama migliaia di persone nel centro storico della città, non avendo avuto notizia di ordinanze che obblighino i partecipanti ad indossare la mascherina, anche se all'aperto, riteniamo opportuno sollecitare l'amministrazione comunale ad emanare un provvedimento che vada in tal senso, anche in considerazione del purtroppo costante peggioramento della situazione epidemica.