Domenica a Varzo la VI edizione di ‘Seguendo la Stella Cometa’

È giunta alla sua sesta edizione la rassegna ‘Seguendo la Stella Cometa’ organizzata dalla Pro Loco Valle Divedro.

Domenica 19 dicembre, con rinvio a giovedì 30 in caso di maltempo, ci sarà la visita guidata ai numerosi presepi della Valle allestiti dai frazionisti, singoli nuclei familiari e giovani del paese, realizzati in location molto suggestive, come lavatoi, chiese, cascine, sottoscale e finestre, creano scenari unici e spettacolari.

A tutti i partecipanti al giro verrà consegnata una scheda con la quale si potranno votare i presepi preferiti.

Resteranno visitabili durante tutto il periodo natalizio 24 ore su 24 e gratuitamente. Il giro dei presepi può inoltre essere l'occasione, per ammirare l'architettura e le bellezze del paesaggio, di Varzo e dintorni, nonché caratteristici scorci ed angoli addobbati a Natale.

Durante il percorso di 'Seguendo la Stella Cometa' potrete rifoccilarvi nei diversi ristoranti e pizzerie del luogo.

In Frazione Bertonio, dalle ore 19, il Gruppo Teatrale Varzese metterà in scena il ‘Presepe Meccanico Vivente’ nel quale i figuranti si muovono meccanicamente seguendo il suono di una melodia natalizia.

La frazione potrà essere comodamente raggiunta grazie al servizio navetta.