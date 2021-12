Al via il fine settimana dedicato ai Mercatini Natalizi domesi

Tutto pronto per il week end dei Mercatini di Natale di Domodossola . L'appuntamento è per sabato e domenica, quando il Borgo della Cultura e le vie limitrofe del centro si coloreranno di rosso con i tetti delle tradizionali bancarelle.

Centotrenta bancarelle sono state collocate in vie e piazze del Borgo della Cultura: hobbistica, artigianato e molti prodotti enogastronomici d’eccellenza compongono un quadro ricco di suggestione e profumi.

Attività di animazione, spettacoli dal vivo, musica itinerante e un goloso punto ristoro arricchiscono la magica atmosfera del Mercatino di Natale di Domodossola: a incorniciare l’evento è lo splendido cuore antico del capoluogo ossolano, illuminato con eleganza e impreziosito da installazioni, originali decorazioni e dal grande albero di Natale.

I Mercatini di Natale di Domodossola, nati nel 1997 e organizzati dal Comune di Domodossola, sono l’occasione perfetta per acquistare originali idee regalo e nel contempo scoprire scorci unici del borgo ossolano. Il percorso sarà fruibile dalle ore 9 alle ore 18.30 e coinvolgerà le seguenti vie e piazze: via Osci, piazza Ex Carceri, piazza Repubblica dell’Ossola, via Faccini, via Beltrami, piazza Rovereto, piazza Mellerio, piazza Mercato, via Giavina, piazza della Chiesa, piazza Chiossi e via Carina. Per accedere al percorso è obbligatorio indossare la mascherina.

In concomitanza con i Mercatini di Natale, sabato 18 dicembre dalle 15 alle 18.30 il cortile interno di Palazzo di Città ospiterà Christmas Circus, spettacoli di magia, equilibrismo e giocoleria.

Domenica 19 dicembre tornerà a Domodossola Babbo Natale: nel cortile interno del Municipio di Domodossola, dalle 14.30 alle 18.30, incontrerà i bambini per la riconsegna delle letterine e per le immancabili foto.