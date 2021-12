Le nuove Alpi: cambiamenti climatici e sociali

Domani, sabato 18 dicembre, alle ore 17.30 presso la Casa della Resistenza a Fondotoce, lo scrittore Paolo Crosa Lenz dialogherà con Antonio Montani (vicepresidente generale CAI) e Bruno Migliorati (Presidente CAI GR Piemonte) sul futuro delle nostre montagne e dei nostri paesi.



Le Alpi stanno cambiando. Evoluzione di natura e di uomini. Da un lato il global warming, il riscaldamento globale innegabile, e dall’altro i “nuovi montanari”, anch’essi innegabili. Cambia la natura e cambia la società alpina. La parete Est del Monte Rosa è l’emblema di questi cambiamenti epocali che stanno cambiando anche l’alpinismo. L’immagine della Est nel Novecento è un ricordo lontano. Il regresso glaciale, la crescita dei rock glacier, la comparsa delle grotte subglaciali, la “scomparsa” di molti itinerari alpinistici sono aspetti di quanto le Alpi siano “nuove”. Una scommessa per l’alpinismo di domani.Si ricorda che per accedere all’evento è necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato, digitale o cartaceo.