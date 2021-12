I mercati 'speciali' pre natalizi si faranno

Ancora qualche malumore tra gli ambulanti del mercato domese. Oggi diversi ambulanti si sono lamentati per i criteri di spostamento dei banchi che il Comune domese ha messo in pratica per consentire lo svolgimento dei mercatini natalizi nel centro storico.

Insieme alla problematica degli spazi, a creare malumori nei giorni scorsi c’è stata la questione dei mercati speciali del periodo natalizio: in un primo momento l’Amministrazione comunale aveva optato per non farli in quanto il numero degli aderenti era ritenuto troppo basso, ma nelle ultime ore gli ambulanti si erano attivati e organizzandosi tra loro avevano ottenuto il benestare da parte del Comune. Quindi il mercato si farà sia domani, domenica 19 dicembre che venerdì 24 dicembre.

L’apertura da parte del sindaco Lucio Pizzi, in contatto con i rappresentanti degli ambulanti, come racconta uno di loro, non ha placato del tutto i malumori.

L’indicazione per domani infatti è di levare i banchi alle 15,30 nonostante il regolamento comunale stabilisca l’orario di chiusura alle 18 in occasione dei mercati natalizi.

E vista anche la concomitanza dei Mercatini di Natale, alcuni ambulanti annunciano che non lasceranno il loro posto fino al termine dei Mercatini di Natale.