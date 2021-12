Varzese in campo a Cosasca contro la Pro Ghemme

Gioca in Ossola solo la Varzese. Le altre 4 ossolane sono tutte fuori, oltre le colonne d’Ercole di Gravellona Toce. Inizio delle partite ore 14,30

La Varzese affronta la Pro Ghemme, squadra difficile ma i granata stanno bene in questo momento. Trascinati da un ottimo Filippini i ragazzi di Lipari non mollano molto in casa. La partita, però, non si terrà sul campo della Valle Divedro, bensì a Cosasca di Trontano

Viaggia verso il Cusio l’Ornavassese. I neri, che giocano in casa dell’Agrano, hanno infilato alcuni buoni risultati che hanno migliorato la classifica. Obiettivo? Far punti anche domenica.

Giornata complessa per la Crevolese che va a Cannobio, sul campo di una formazione agguerrita. Domenica Palfini e soci non hanno fatto bene, costretti al pari dal Comignago.

Nel Novarese giocano la Virtus Villa e il Fomarco. L’undici di Massoni è in casa dell’Oleggio Castello mentre quello di Piccinini è a Novara sul terreno della Sanmartinese. Più ostica la partita per i bianco verdi perché la Sanmartinese quest’anno sta facendo bene. Dovrebbe avere una domenica più facile la Virtus.

La classifica: Momo 30; Cannobiese 27; Feriolo 25; Virtus Villa 24; Crevolese 22; Sanmartinese 21; Fomarco, Pro Ghemme, Trecate, Borgolavezzaro 16; Varzese 15; Agrano 14, Ornavassese 13; Carpignano, Comignago 12; Oleggio Castello 6.