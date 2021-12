Poca gente sabato mattina ai Mercatini di Natale FOTO

Sono iniziati i Mercatini domesi. Un inizio in sordina per la due giorni natalizia nel centro domese. Complice il freddo delle prime ore della mattina, sono stati pochi i visitatori. Pochi anche gli svizzeri tra i banchi del mercato del sabato. La gente ha iniziato poco dopo le 11 ad arrivare in centro.

Il percorso è fruibile fino alle 18.30 e coinvolgerà le seguenti vie e piazze: via Osci, piazza Ex Carceri, piazza Repubblica dell’Ossola, via Faccini, via Beltrami, piazza Rovereto, piazza Mellerio, piazza Mercato, via Giavina, piazza della Chiesa, piazza Chiossi e via Carina.

Per accedere al percorso è obbligatorio indossare la mascherina.



In concomitanza con i Mercatini di Natale, sabato 18 dicembre dalle 15 alle 18.30 il cortile interno di Palazzo di Città ospiterà Christmas Circus, spettacoli di magia, equilibrismo e giocoleria.



Domenica 19 dicembre tornerà a Domodossola Babbo Natale: nel cortile interno del Municipio di Domodossola, dalle 14.30 alle 18.30, incontrerà i bambini per la riconsegna delle letterine e per le immancabili foto.