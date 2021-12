Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all'insegna del bel tempo. "Una vasta area di alta pressione avente il massimo sulle isole britanniche - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - determinerà stabilità atmosferica sul Piemonte, con cielo sereno in montagna mentre in pianura ci saranno nebbie nelle ore più fredde, più fitte e persistenti sul settore orientale e pertanto si verificheranno condizioni di inversione termica tra pianura e bassa-media montagna. Una leggera intensificazione della ventilazione nei bassi strati nel pomeriggio di domenica potrebbe determinare la cessazione dei fenomeni nebbiosi."

SABATO 18 DICEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo sereno, ma con nebbie sulle zone di pianura, più fitte e persistenti sul settore orientale. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo sui 3200 m a ovest e sui 2800-2900 m sugli altri settori. Venti: deboli localmente moderati da nord, nordest sulle Alpi, deboli da nordovest sull'Appennino con attenuazione nel pomeriggio. Calma di vento in pianura

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo sereno con nebbie fitte sulle zone di pianura fino al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo al mattino fino a 2700-2800 m, stazionario per il resto della giornata. Venti: deboli o moderati da nordest sui rilievi alpini con rinforzi in serata sul settore settentrionale, deboli localmente moderati da sudovest sull'Appennino. In pianura venti calmi al mattino e deboli da ovest al pomeriggio.