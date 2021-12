Campo ghiacciato: rinviata Chiavazzese – Piedimulera. Niente da fare ieri sera a Biella dove era in programma l’anticipo tra i biellesi e la formazione di Bonan.

Dopo una domenica di neve e i campi in cattive condizioni era quasi logico che giocare in orario serale poteva essere un rischio, soprattutto per i calciatori. E così l’incontro è stato rinviato.

I gialloblù sarebbero sceso in campo con questa formazione: Mafezzoni, Mammucci, Wallingre,Mainini, Balbuena, De Giuli, Paracchini, Viscomi, Mancuso, Ceschi, Gallini.