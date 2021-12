Stefanetta si complimenta con Lana: "Campagna elettorale intensa ma corretta"

Marco Stefanetta si congratula con Lana per l'elezione a presidente della Provincia.

"Si è concluso poco fa lo spoglio delle elezioni provinciali del nostro territorio, appena saputo il risultato sono passato dal Tecnoparco per fare gli auguri e complimentarmi con Alessandro, il nostro nuovo presidente. È stata una campagna elettorale intensa ma corretta" il commento di Marco Stefanetta.

"Il dato più significativo è che siamo riusciti a riportare al voto l’80% degli aventi diritto, ridando una centralità all’ente provincia che negli anni si era persa. Ho cercato di tenere la discussione sui temi e sulle progettualità che questo territorio ha necessità di affrontare per garantire il futuro delle sue comunità. Non è bastato, peccato!" continua Stefanetta.

"Il nostro impegno non finisce di certo qua, nei prossimi mesi e nei prossimi anni avremo tanto su cui lavorare per stimolare la discussione sulle idee di sviluppo e sui nodi storici che affliggono questo territorio e che troppo spesso sono stati lasciati in secondo piano. Avanti insieme, avanti sempre! E grazie a tutti i numerosi amministratori e sindaci che mi hanno comunque espresso la loro fiducia, per me è stato un onore!" conclude il primo cittadino di Vogogna.